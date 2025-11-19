Unfall an A 4 bei Hainichen: Mann und Frau verletzt

Mittweida
Weil eine 19-Jährige die Vorfahrt missachtete, stießen zwei Autos zusammen.
Zwei Personen sind bei einem Unfall nahe Hainichen am Dienstag verletzt worden. Laut Polizei fuhr gegen 18.30 Uhr eine 19-Jährige in einem BMW auf der S 201 aus Richtung Rossau in Richtung Hainichen. Ein 69-Jähriger war in einem Dacia in der Gegenrichtung unterwegs. Die BMW-Fahrerin wollte nach links auf die Auffahrt zur Autobahn 4 abbiegen....
