Unfall auf B 169 in Frankenberg: Ausweichmanöver führt zu Kollision

Ein 25-Jähriger stieß am Mittwochmorgen auf der B 169 mit einem Gegenwagen zusammen. Wie es dazu kam, und wen er damit rettete.

Am Mittwochmorgen kam es auf der Äußeren Hainichener Straße B 169 im Frankenberger Ortsteil Dittersbach zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen der Marke Mercedes. Gegen 9.10 Uhr befuhr ein 25-jähriger Autofahrer die Bundesstraße, als plötzlich ein Hund auf die Fahrbahn sprang. Um einen Zusammenstoß mit dem Tier zu verhindern, wich... Am Mittwochmorgen kam es auf der Äußeren Hainichener Straße B 169 im Frankenberger Ortsteil Dittersbach zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen der Marke Mercedes. Gegen 9.10 Uhr befuhr ein 25-jähriger Autofahrer die Bundesstraße, als plötzlich ein Hund auf die Fahrbahn sprang. Um einen Zusammenstoß mit dem Tier zu verhindern, wich...