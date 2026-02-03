MENÜ
Der Unfall geschah am Montagnachmittag auf der Bundesautobahn 4.
Bild: Stefan Puchner/dpa
Der Unfall geschah am Montagnachmittag auf der Bundesautobahn 4.
Der Unfall geschah am Montagnachmittag auf der Bundesautobahn 4. Bild: Stefan Puchner/dpa
Mittweida
Unfall auf der A4 bei Frankenberg: Lkw streift liegengebliebenen Sattelzug
Redakteur
Von Luisa Ederle





Ein Lkw streifte am Montagnachmittag auf der A4 vor Frankenberg einen havarierten Sattelzug. Es entstand hoher Sachschaden, Verletzt wurde niemand.

Am Montagnachmittag ereignete sich auf der Bundesautobahn 4 in Fahrtrichtung Chemnitz ein Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden, bei dem gleich zwei Lkws involviert waren. Etwa zwei Kilometer vor der Anschlussstelle Frankenberg musste der 48-jährige Fahrer eines Sattelzuges der Marke DAF gegen 13.55 Uhr auf dem Seitenstreifen anhalten. Grund...
