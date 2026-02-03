Unfall auf der A4 bei Frankenberg: Lkw streift liegengebliebenen Sattelzug

Ein Lkw streifte am Montagnachmittag auf der A4 vor Frankenberg einen havarierten Sattelzug. Es entstand hoher Sachschaden, Verletzt wurde niemand.

Am Montagnachmittag ereignete sich auf der Bundesautobahn 4 in Fahrtrichtung Chemnitz ein Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden, bei dem gleich zwei Lkws involviert waren. Etwa zwei Kilometer vor der Anschlussstelle Frankenberg musste der 48-jährige Fahrer eines Sattelzuges der Marke DAF gegen 13.55 Uhr auf dem Seitenstreifen anhalten. Grund...