Unfall auf der A4 bei Hainichen: 42.000 Euro Schaden

Eine 62-jährige Autofahrerin war auf einen stehenden Anhänger aufgefahren.

Unfall mit hohem Sachschaden auf der Autobahn: Eine 62-jährige Autofahrerin ist am Freitagmittag gegen 12.05 Uhr auf der A4 in Richtung Chemnitz verunglückt. Der Unfallhergang nach Angaben der Polizei: Auf Höhe der Ortslage Hainichen wechselte die Frau den Fahrstreifen und fuhr in eine dort befindliche Baustelle. Dort krachte sie mit ihrem Seat...