Unfall auf S 200 bei Mittweida: Frau tödlich verunglückt

Mittweida
Eine 41-jährige Transporter-Fahrerin ist am Dienstag von der Fahrbahn abgekommen. Die Straße war vier Stunden vollgesperrt.
Bei einem schweren Unfall am Dienstag ist eine Frau ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilt, war die 41-Jährige gegen 16 Uhr auf der S 200 bei Tanneberg, einem Ortsteil von Mittweida, unterwegs, als sie mit ihrem Renault-Kleintransporter aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam und sich mehrfach überschlug. Das Fahrzeug kam...
