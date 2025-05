Unfall im Striegistal: Auto kommt in Feld zum Stehen

Schreckmoment: In der Nähe von Dittersdorf verlor eine Fahrerin die Kontrolle über ihren Pkw.

Auf der Kreisstraße zwischen Böhrigen und Arnsdorf kam es am Dienstag am frühen Nachmittag zu einem Verkehrsunfall. Er ereignete sich gegen 14 Uhr in Höhe Dittersdorf. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor eine Pkw-Fahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug, das daraufhin von der Fahrbahn abkam und auf einem angrenzenden Feld zum Stehen kam....