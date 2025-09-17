Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Nach einem Überschlag musste ein Skoda-Fahrer aus seinem Auto befreit werden.
Nach einem Überschlag musste ein Skoda-Fahrer aus seinem Auto befreit werden. Bild: Dietmar Thomas/EHL Media
Nach einem Überschlag musste ein Skoda-Fahrer aus seinem Auto befreit werden.
Nach einem Überschlag musste ein Skoda-Fahrer aus seinem Auto befreit werden. Bild: Dietmar Thomas/EHL Media
Mittweida
Unfall in Frankenau: Ersthelfer befreien Fahrer aus Auto
Von Dietmar Thomas
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Skoda und ein Ford waren am Mittwoch seitlich-frontal zusammengestoßen. Der Skoda überschlug sich.

Ersthelfer mussten am Mittwoch einen Skoda-Fahrer aus seinem Auto befreien. Nach ersten Informationen war ein Ford gegen 13.50 Uhr im Mittweidaer Ortsteil Frankenau auf der Mittweidaer Straße unterwegs, als ihm auf seiner Fahrspur ein Skoda entgegenkam. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, versuchte der Fahrer, auszuweichen, konnte aber einen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08:52 Uhr
2 min.
Roche kauft US-Biotechfirma 89bio in Milliardendeal
Pharmakonzern Roche übernimmt die US-Biotechfirma 89bio. (Archivbild)
Der Schweizer Pharmariese greift tief in die Tasche: Was steckt hinter dem Milliardenkauf von 89bio – und warum gilt ein Wirkstoffkandidat der Amerikaner als Hoffnung bei Lebererkrankungen?
08:55 Uhr
2 min.
Simeone reagiert auf Rote Karte: "Können auch wütend werden"
Gilt als emotional: Diego Simeone, Trainer von Atlético Madrid.
Kurz nach dem entscheidenden Treffer für Liverpool sieht Diego Simeone die Rote Karte. Ein Fan hatte den Trainer von Atlético Madrid provoziert.
18:00 Uhr
4 min.
Volkswagen ändert Pläne für seine Fabriken: Werk in Zwickau behält offenbar vorerst ein weiteres Modell
Ein ID.3 in der Montage im Zwickauer VW-Werk. Das Modell soll länger in Zwickau gefertigt werden als bisher geplant.
Der Autobauer will die geplante Verlagerung der VW-Golf-Produktion von Wolfsburg nach Mexiko verschieben. Das hat Folgen für das Fahrzeugwerk in Zwickau – das so etwas Zeit gewinnt.
Jan-Dirk Franke
13.09.2025
1 min.
Unfall in Zwickau: Drei Autos beschädigt, zwei Menschen verletzt
Nach einem Auffahrunfall in Zwickau musste ein Auto abgeschleppt werden.
Zu spät erkannte eine Skoda-Fahrerin am Freitag in Zwickau, dass das Auto vor ihr anhalten musste. Die Folge war ein Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen.
Elsa Middeke
17.09.2025
4 min.
"So etwas habe ich noch nicht erlebt" - Verkäufer will Panorama-Hotel im Erzgebirge zurück
Markanter Komplex: Das Panorama-Hotel ist von vielen Stellen in Oberwiesenthal aus gut zu sehen. Mit 125 Zimmern ist es einer der größten Beherbergungsbetriebe im Erzgebirge.
Die Übernahme des bekannten 125-Zimmer-Hauses am Fichtelberg durch die Inter-Spa-Gruppe mit Sitz in Stuttgart im vorigen Herbst sollte ein Schritt in eine erfolgreiche Zukunft sein. Nun gibt es offenbar Probleme.
Kjell Riedel
02.09.2025
1 min.
Zwei Schwerverletzte nach Unfall in Limbach-Oberfrohna
Eine Skoda-Fahrerin geriet in Limbach-Oberfrohna auf Abwege.
Ein Skoda blieb am Ende auf dem Dach liegen. Was auf der Hohensteiner Straße passierte.
Susanne Kiwitter
Mehr Artikel