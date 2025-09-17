Unfall in Frankenau: Ersthelfer befreien Fahrer aus Auto

Ein Skoda und ein Ford waren am Mittwoch seitlich-frontal zusammengestoßen. Der Skoda überschlug sich.

Ersthelfer mussten am Mittwoch einen Skoda-Fahrer aus seinem Auto befreien. Nach ersten Informationen war ein Ford gegen 13.50 Uhr im Mittweidaer Ortsteil Frankenau auf der Mittweidaer Straße unterwegs, als ihm auf seiner Fahrspur ein Skoda entgegenkam. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, versuchte der Fahrer, auszuweichen, konnte aber einen...