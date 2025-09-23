Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Erheblicher Schaden ist bei einem Unfall in Kriebstein entstanden.
Erheblicher Schaden ist bei einem Unfall in Kriebstein entstanden. Bild: Symbolfoto: benjaminnolte - stock.adobe.com
Mittweida
Unfall in Kriebstein: Fahrer leicht verletzt, enormer Sachschaden
Redakteur
Von Babette Philipp
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Offenbar ein Vorfahrtsfehler ist der Grund für einen Unfall in Kriebstein. Der Sachschaden: rund 35.000 Euro. Der Fahrer hatte Glück im Unglück. Was genau passierte?

Glück im Unglück: Mit leichten Verletzungen davongekommen ist ein Fahrer bei einem Unfall am Montag in Kriebstein. Dafür ist der entstandene Sachschaden enorm. Er liegt im fünfstelligen Euro-Bereich. Das ist laut Polizeibericht passiert: Gegen 9.40 Uhr war der 34-jährige Fahrer eines Pkw Toyota auf der Waldheimer Straße (S 36) aus Richtung...
