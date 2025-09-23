Unfall in Kriebstein: Fahrer leicht verletzt, enormer Sachschaden

Mittweida
Offenbar ein Vorfahrtsfehler ist der Grund für einen Unfall in Kriebstein. Der Sachschaden: rund 35.000 Euro. Der Fahrer hatte Glück im Unglück. Was genau passierte?
Glück im Unglück: Mit leichten Verletzungen davongekommen ist ein Fahrer bei einem Unfall am Montag in Kriebstein. Dafür ist der entstandene Sachschaden enorm. Er liegt im fünfstelligen Euro-Bereich. Das ist laut Polizeibericht passiert: Gegen 9.40 Uhr war der 34-jährige Fahrer eines Pkw Toyota auf der Waldheimer Straße (S 36) aus Richtung...
