Unfall in Kriebstein: Fahrer leicht verletzt, enormer Sachschaden

Offenbar ein Vorfahrtsfehler ist der Grund für einen Unfall in Kriebstein. Der Sachschaden: rund 35.000 Euro. Der Fahrer hatte Glück im Unglück. Was genau passierte?

Glück im Unglück: Mit leichten Verletzungen davongekommen ist ein Fahrer bei einem Unfall am Montag in Kriebstein. Dafür ist der entstandene Sachschaden enorm. Er liegt im fünfstelligen Euro-Bereich. Das ist laut Polizeibericht passiert: Gegen 9.40 Uhr war der 34-jährige Fahrer eines Pkw Toyota auf der Waldheimer Straße (S 36) aus Richtung...