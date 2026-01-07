MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Am Mittwoch kam es in Frankenau zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Traktor und einem Ford.
Am Mittwoch kam es in Frankenau zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Traktor und einem Ford. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Der Fahrer des Ford wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden.
Der Fahrer des Ford wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Am Mittwoch kam es in Frankenau zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Traktor und einem Ford.
Am Mittwoch kam es in Frankenau zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Traktor und einem Ford. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Der Fahrer des Ford wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden.
Der Fahrer des Ford wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Mittweida
Unfall in Mittweida: Auto stößt mit Traktor zusammen und wird gegen Mast geschleudert
Von Dietmar Thomas
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Ford und ein Traktor sind am Mittwoch im Ortsteil Frankenau ist zusammengestoßen. Der Pkw-Fahrer wurde eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden.

Ein Pkw Ford und ein Traktor sind am Mittwochvormittag im Mittweidaer Ortsteil Frankenau ist zusammengestoßen. Laut Polizei ereignete sich der Unfall gegen 9.40 Uhr an der Kreuzung Königshainer Straße/Obere Dorfstraße. Nach ersten Erkenntnissen befuhr der Traktor den Kreuzungsbereich, als es zu einer Kollision mit dem entgegenkommenden Ford...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07.01.2026
4 min.
„Wir mussten mit prall gefüllter Blase nach Hause fahren“: Toiletten-Problem bei Eishockey-Sachsenderby in Crimmitschau hat ein Nachspiel
Das Kunsteisstadion im Sahnpark war am 28. Dezember 2025 ausverkauft.
Im Bereich des Gäste-Fanblocks im Kunsteisstadion im Sahnpark gibt es keine Sanitäranlagen. Etliche Besucher verrichteten ihre Notdurft hinter Bäumen. Wie DEL 2, Stadtverwaltung und Eispiraten auf die Kritik reagieren.
Holger Frenzel
08.01.2026
3 min.
Trotz Schnee zum Schluss: Warum der Dezember im mittleren Erzgebirge fast rekordverdächtig ausfällt
Ein fast rekordverdächtiger Dezember ist zu Ende gegangen.
Ein Wechselspiel der Winde prägte das Wetter im letzten Monat des vergangenen Jahres. Südwestwinde brachten milde Luft, doch der Böhmische Wind kehrte zurück.
Dirk Christoph
08.01.2026
2 min.
Mehr als 30.000 Ausreisen mit Grenzübertrittsbescheinigung
Nur ein Teil der Ausreisen von Menschen ohne gültigen Aufenthaltstitel wird mit staatlichen Mitteln gefördert. (Symbolbild)
Die Bundesregierung meldet stabile Zahlen bei freiwilligen Ausreisen. Aus Sicht der Linken ist das ein Grund mehr, nicht ständig über Abschiebungen zu sprechen.
07.01.2026
3 min.
„Wir haben es geschafft!“ – Friseurin aus dem Erzgebirge wehrt sich erfolgreich gegen Rückforderung von Coronahilfen
Friseurin Mandy Herrmann aus Bad Schlema sollte Coronahilfen zurückzahlen. Dagegen hat sie sich nun erfolgreich gewehrt.
Seit April hat Mandy Herrmann zusammen mit anderen darum gekämpft, dass sie eine staatliche Unterstützung aus der Pandemiezeit nicht zurückzahlen müssen. Mit Erfolg. Doch dafür war Durchhaltevermögen gefragt.
Irmela Hennig
06.12.2025
2 min.
Schwerer Unfall in Erlau: Fiat-Fahrer nach Kollision mit Traktor aus Auto gerettet
Durch den Aufprall wurde der Fiat zurückgeschleudert und kam in einer Hecke zum Stehen.
Ein schwerer Zusammenstoß in Erlau sorgte für eine komplette Straßensperrung. Ein Fiat kollidierte mit einem Traktor, der einen 20.000-Liter-Wasseranhänger hinter sich herzog.
Dietmar Thomas
22.12.2025
2 min.
Unfall in Waldheim: Ersthelfer zufällig ein Feuerwehrmann
Am Sonntag kam es in Gebersbach zu einem schweren Verkehrsunfall.
In Gebersbach ist ein Autofahrer am Sonntagabend von der Straße abgekommen und mit einem Strommast kollidiert. Beide Insassen wurden verletzt.
Dietmar Thomas
Mehr Artikel