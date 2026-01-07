Unfall in Mittweida: Auto stößt mit Traktor zusammen und wird gegen Mast geschleudert

Ein Ford und ein Traktor sind am Mittwoch im Ortsteil Frankenau ist zusammengestoßen. Der Pkw-Fahrer wurde eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden.

Ein Pkw Ford und ein Traktor sind am Mittwochvormittag im Mittweidaer Ortsteil Frankenau ist zusammengestoßen. Laut Polizei ereignete sich der Unfall gegen 9.40 Uhr an der Kreuzung Königshainer Straße/Obere Dorfstraße. Nach ersten Erkenntnissen befuhr der Traktor den Kreuzungsbereich, als es zu einer Kollision mit dem entgegenkommenden Ford...