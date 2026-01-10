MENÜ
In Mittweida sind zwei Autos zusammengestoßen, eine Fahrerin wurde verletzt.
In Mittweida sind zwei Autos zusammengestoßen, eine Fahrerin wurde verletzt. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
In Mittweida sind zwei Autos zusammengestoßen, eine Fahrerin wurde verletzt.
In Mittweida sind zwei Autos zusammengestoßen, eine Fahrerin wurde verletzt. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Mittweida
Unfall in Mittweida: Frau nach Frontalzusammenstoß verletzt
Von Dietmar Thomas
Nach einer Kollision im Mittweidaer Ortsteil Tanneberg musste eine Frau von der Feuerwehr aus ihrem Auto befreit werden. Was war vorher passiert?

Am Freitagnachmittag ist es im Mittweidaer Ortsteil Tanneberg an der Kreuzung Tanneberger Hauptstraße und Tanneberger Mühlweg zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autos gekommen. Nach ersten Erkenntnissen missachtete einer der Beteiligten die Vorfahrt, woraufhin ein Skoda und ein Smart nahezu frontal zusammenstießen. Durch die Kollision wurde...
