Unfall in Mittweida: Frau nach Frontalzusammenstoß verletzt

Mittweida
Nach einer Kollision im Mittweidaer Ortsteil Tanneberg musste eine Frau von der Feuerwehr aus ihrem Auto befreit werden. Was war vorher passiert?
Am Freitagnachmittag ist es im Mittweidaer Ortsteil Tanneberg an der Kreuzung Tanneberger Hauptstraße und Tanneberger Mühlweg zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autos gekommen. Nach ersten Erkenntnissen missachtete einer der Beteiligten die Vorfahrt, woraufhin ein Skoda und ein Smart nahezu frontal zusammenstießen. Durch die Kollision wurde...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.