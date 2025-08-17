Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bei einem Unfall in Mittweida ist ein zwölfjähriger Junge verletzt worden.
Bei einem Unfall in Mittweida ist ein zwölfjähriger Junge verletzt worden.
Mittweida
Unfall in Mittweida: Zwölfjähriger Junge verletzt
Redakteur
Von Julia Czaja
Ein zwölfjähriger Radfahrer wurde bei einem Unfall in Mittweida leicht verletzt. Er kollidierte mit einem VW. Wie es dazu kam, ist noch unklar.

Ein zwölfjähriger Junge ist bei einem Verkehrsunfall am Samstag in Mittweida verletzt worden. Der Junge war mit seinem Fahrrad am Samstagnachmittag gegen 17.50 Uhr in der Straße Am Buchenberg in Richtung der Straße Hirschkuppe unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache kollidierte das Kind mit einem Fahrzeug der Marke VW, dessen 43-jähriger...
