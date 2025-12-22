Unfall in Waldheim: Ersthelfer zufällig ein Feuerwehrmann

Mittweida
In Gebersbach ist ein Autofahrer am Sonntagabend von der Straße abgekommen und mit einem Strommast kollidiert. Beide Insassen wurden verletzt.
Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Sonntagabend um 20.40 Uhr im Waldheimer Ortsteil Gebersbach. Die Polizei berichtete, dass ein Seat mit polnischem Kennzeichen von Döbeln nach Waldheim fuhr. Das Fahrzeug geriet in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn, verließ die Straße und prallte gegen einen hölzernen Strommast, der umfiel. Das...
