Unfall zwischen Mittweida und Erlau: Transporter kracht auf Auto

Auffahrunfall am Montag in Lauenhain bremst Verkehr aus: Blechschaden, aber keine Verletzten.

Ein Unfall am Montagnachmittag auf der Straße des Friedens in Lauenhain hat den Feierabendverkehr ausgebremst. Auf der Strecke gibt es kurz vor dem Ortseingang Mittweida schon seit einiger Zeit eine Baustellenampel. Am Montag hat es nun anderer Stelle gekracht, und zwar gegen 15.30 Uhr auf Höhe des Renault-Autohauses.