Ungewöhnlicher Diebstahl: Blitzableiter in Frankenberg entwendet

Mittweida
Ein kurioser Diebstahl in Frankenberg wirft Fragen auf: Mehrere Blitzableiter wurden abgebaut. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.
Unbekannte haben in Frankenberg ungewöhnliche Utensilien gestohlen. Wie die Polizeidirektion Chemnitz mitteilt, haben sich mehrere Täter im Zeitraum von Donnerstagvormittag bis Freitagvormittag an einem Einkaufsmarkt nahe der Jochen-Köhler-Straße zu schaffen gemacht. Von dessen Fassade sollen sie gleich an mehreren Stellen insgesamt mehr als...
