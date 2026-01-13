MENÜ
Die Polizei hat auf der A 4 bei Rossau einen Sattelzug Scania mit übergroßer Ladung gestoppt.
Die Polizei hat auf der A 4 bei Rossau einen Sattelzug Scania mit übergroßer Ladung gestoppt.
Der Auflieger transportierte zwei Lkw-Führerhäuser und überschritt die zulässigen Maße um jeweils mehr als 30 Zentimeter.
Der Auflieger transportierte zwei Lkw-Führerhäuser und überschritt die zulässigen Maße um jeweils mehr als 30 Zentimeter.
Mittweida
Unzulässige Lkw-Ladung auf A 4: Polizei zieht bei Rossau Sattelzug aus dem Verkehr
Von Holk Dohle
Auf der A 4 wurde ein übergroßer Sattelzug angehalten. Wichtige Genehmigungen fehlten, und der Fahrer war zu schnell unterwegs. Die Konsequenzen sind erheblich.

Die Verkehrspolizei hat auf der A 4 bei Rossau einen Sattelzug Scania mit übergroßer Ladung gestoppt. Der Auflieger transportierte zwei Lkw-Führerhäuser und überschritt die zulässigen Maße in Höhe, Breite und Länge um jeweils mehr als 30 Zentimeter. Eine notwendige Genehmigung für diese Überschreitungen konnte der Fahrer laut Polizei...
