Unzulässige Lkw-Ladung auf A 4: Polizei zieht bei Rossau Sattelzug aus dem Verkehr

Mittweida
Auf der A 4 wurde ein übergroßer Sattelzug angehalten. Wichtige Genehmigungen fehlten, und der Fahrer war zu schnell unterwegs. Die Konsequenzen sind erheblich.
Die Verkehrspolizei hat auf der A 4 bei Rossau einen Sattelzug Scania mit übergroßer Ladung gestoppt. Der Auflieger transportierte zwei Lkw-Führerhäuser und überschritt die zulässigen Maße in Höhe, Breite und Länge um jeweils mehr als 30 Zentimeter. Eine notwendige Genehmigung für diese Überschreitungen konnte der Fahrer laut Polizei...
