Das Kriegsende 1945 im Raum Mittweida ist Thema eines Vortrages im Rathaus Mittweida. Bild: Mario Hösel/Archiv
Mittweida
US-Air-Force-Aufnahmen von 1945 werden erstmals in Mittweida gezeigt
Von Holk Dohle
Bei einem Vortrag werden Fotos von den Spuren der Gefechte in Altmittweida und Ottendorf gezeigt, ergänzt durch bislang unveröffentlichte Protokolle von Zeitzeugen.

Das Kriegsende 1945 im Raum Mittweida ist Thema eines Vortrages, zu dem der Heimat- und Geschichtsverein für Sonnabend, 17. Januar, in den Rathaussaal Mittweida einlädt. Im Mittelpunkt der um 10 Uhr beginnenden Veranstaltung für Geschichtsinteressierte stehen die Spuren der Gefechte an den Ortseingängen von Altmittweida und Ottendorf, heißt...
