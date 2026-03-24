US-Panzer an der A4 bei Hainichen geborgen

Mittweida
Um das 63 Tonnen schwere Militärfahrzeug anheben zu können, mussten zwei Kräne anrücken. Die Aktion gestaltete sich am Montagabend zu einer logistischen Meisterleistung.
An der Autobahn 4 ist am Montagabend auf dem Rastplatz Rossauer Wald bei Hainichen ein Panzer der US Army geborgen worden. Der Lkw-Auflieger, mit dem das rund 63 Tonnen schwere Militärfahrzeug transportiert wurde, war in der Nacht zuvor in Brand geraten. Wie Fotograf Dietmar Thomas berichtet, gestalteten sich das Umladen auf dem Rastplatz in...
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