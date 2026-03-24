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Der Panzer der US Army wiegt rund 63 Tonnen.
Der Panzer der US Army wiegt rund 63 Tonnen. Foto: EHL Media/Dietmar Thomas
Die Umladearbeiten gestalteten sich aufwendig.
Die Umladearbeiten gestalteten sich aufwendig. Foto: EHL Media/Dietmar Thomas
Für das Umladen des Militärfahrzeugs wurden zwei Kräne benötigt.
Für das Umladen des Militärfahrzeugs wurden zwei Kräne benötigt. Foto: EHL Media/Dietmar Thomas
Der Panzer der US Army wiegt rund 63 Tonnen.
Der Panzer der US Army wiegt rund 63 Tonnen. Foto: EHL Media/Dietmar Thomas
Die Umladearbeiten gestalteten sich aufwendig.
Die Umladearbeiten gestalteten sich aufwendig. Foto: EHL Media/Dietmar Thomas
Für das Umladen des Militärfahrzeugs wurden zwei Kräne benötigt.
Für das Umladen des Militärfahrzeugs wurden zwei Kräne benötigt. Foto: EHL Media/Dietmar Thomas
Mittweida
US-Panzer an der A4 bei Hainichen geborgen
Redakteur
Von Steffen Jankowski
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Um das 63 Tonnen schwere Militärfahrzeug anheben zu können, mussten zwei Kräne anrücken. Die Aktion gestaltete sich am Montagabend zu einer logistischen Meisterleistung.

An der Autobahn 4 ist am Montagabend auf dem Rastplatz Rossauer Wald bei Hainichen ein Panzer der US Army geborgen worden. Der Lkw-Auflieger, mit dem das rund 63 Tonnen schwere Militärfahrzeug transportiert wurde, war in der Nacht zuvor in Brand geraten. Wie Fotograf Dietmar Thomas berichtet, gestalteten sich das Umladen auf dem Rastplatz in...
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