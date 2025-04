Verhandlungen am Amtsgericht Döbeln in Kalenderwoche 12: Jagdwilderei, Körperverletzung und Betrug

Die „Freie Presse“ informiert über ausgewählte Gerichtsverhandlungen, die in der kommenden Woche stattfinden. Sie sind öffentlich und finden am Amtsgericht, Rosa-Luxemburg-Straße 16, in Döbeln statt.

Jagdwilderei: Ein Vorfall, der sich im März 2021 bei Lichtenau zugetragen haben soll, beschäftigt das Amtsgericht Döbeln in der kommenden Woche. Ein 37-Jähriger soll nachts einen Mufflon-Widder gezielt mit einer Jagdwaffe erschossen haben. Dabei verfügte der Mann nicht über eine Berechtigung für die Waffe. Strafbar ist dies als Jagdwilderei...