Verhandlungen am Amtsgericht Döbeln in Kalenderwoche 13: Diebstahl, Geldwäsche und Kinderpornografie

Die „Freie Presse“ informiert über ausgewählte Gerichtsverhandlungen, die in der kommenden Woche stattfinden. Sie sind öffentlich und finden am Amtsgericht, Rosa-Luxemburg-Straße 16, in Döbeln statt.

Schwerer Diebstahl: Das Krankenhaus in Frankenberg musste bereits 2013 geschlossenen werden. Die Zukunft der Immobilie steht in den Sternen. Doch immer wieder sind die Gebäudeteile - aus unterschiedlichen Beweggründen - von Interesse. So soll etwa ein Mann aus Mittweida in das Gebäude eingestiegen sein. In der Einrichtung entfernte er... Schwerer Diebstahl: Das Krankenhaus in Frankenberg musste bereits 2013 geschlossenen werden. Die Zukunft der Immobilie steht in den Sternen. Doch immer wieder sind die Gebäudeteile - aus unterschiedlichen Beweggründen - von Interesse. So soll etwa ein Mann aus Mittweida in das Gebäude eingestiegen sein. In der Einrichtung entfernte er...