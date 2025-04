Verhandlungen am Amtsgericht Döbeln in Kalenderwoche 15: Diebstahl, Einschleusung, Trunkenheit im Straßenverkehr

Die „Freie Presse“ informiert über ausgewählte Gerichtsverhandlungen, die in der kommenden Woche stattfinden. Sie sind öffentlich und finden am Amtsgericht, Rosa-Luxemburg-Straße 16, in Döbeln statt.

Diebstahl: Ein Mann aus Döbeln muss sich wegen folgender Vorwürfe rechtfertigen: Am 1. Februar 2024 sei er in einen Altkleidercontainer geklettert und hätte daraus mehrere Kleidungsstücke im Wert von circa 20 Euro entwendet. Zwischen dem 19. Januar und dem 25. Januar 2024 habe der Angeklagte zudem gemeinsam mit einer weiteren Person aus dem...