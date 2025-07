Verhandlungen am Amtsgericht Döbeln in Kalenderwoche 29: Diebstahl, Fahrerflucht, Körperverletzung

Die „Freie Presse“ informiert über ausgewählte Verhandlungen, die für die kommende Woche angekündigt sind. Sie sind öffentlich und finden am Amtsgericht Döbeln, Rosa-Luxemburg-Straße 16, statt.

Diebstahl: Ein Mann aus Döbeln steht wegen räuberischen Diebstahls vor Gericht. Am 15. Juni 2024 soll er gegen 16 Uhr in einem Supermarkt in Döbeln Lebensmittel für 12,65 Euro gestohlen haben. Nachdem er die Waren in seinem Stoffbeutel verstaut hatte, ging er zur Kasse, zeigte dort aber nur andere Artikel zum Bezahlen vor. Die Sachen im Beutel...