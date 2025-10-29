Verkehr vor Grundschule in Hainichen: Statt Zebrastreifen hat die Stadt eine andere Idee

Mittweida
Für einen Fußgängerüberweg fehlen die gesetzlichen Grundlagen, schätzt die Verwaltung ein. Nun soll geprüft werden, ob Schülerlotsen tätig werden können.
Mit einem mulmigen Gefühl haben früh manche Eltern zu Schuljahresbeginn ihre Kinder zur Grundschule in Hainichen gebracht oder gehen lassen. Kurz vor 7.30 Uhr konnte die Lage auf der Gellertstraße unübersichtlich für kleine Fußgänger werden: vorbeifahrende Autos, Busse, Transporter und Mopeds. Dazu Kinder, die die Straße queren und...
