Die Grundschule in Hainichen (l.) an einem Morgen im Oktober vor Unterrichtsbeginn. Im Gebäude hinter dem Schornstein befindet sich der Hort.
Die Grundschule in Hainichen (l.) an einem Morgen im Oktober vor Unterrichtsbeginn. Im Gebäude hinter dem Schornstein befindet sich der Hort. Bild: Franziska Bernhardt-Muth
Die Grundschule in Hainichen (l.) an einem Morgen im Oktober vor Unterrichtsbeginn. Im Gebäude hinter dem Schornstein befindet sich der Hort. Bild: Franziska Bernhardt-Muth
Mittweida
Verkehr vor Grundschule in Hainichen: Statt Zebrastreifen hat die Stadt eine andere Idee
Redakteur
Von Franziska Bernhardt-Muth
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Für einen Fußgängerüberweg fehlen die gesetzlichen Grundlagen, schätzt die Verwaltung ein. Nun soll geprüft werden, ob Schülerlotsen tätig werden können.

Mit einem mulmigen Gefühl haben früh manche Eltern zu Schuljahresbeginn ihre Kinder zur Grundschule in Hainichen gebracht oder gehen lassen. Kurz vor 7.30 Uhr konnte die Lage auf der Gellertstraße unübersichtlich für kleine Fußgänger werden: vorbeifahrende Autos, Busse, Transporter und Mopeds. Dazu Kinder, die die Straße queren und...
Das könnte Sie auch interessieren
19:20 Uhr
4 min.
Erzgebirge Aue trifft auf Jahn Regensburg: Kommt es zum Comeback von Mittelstürmer Marcel Bär?
Marcel Bär verfolgte zuletzt warm eingepackt das Heimspiel gegen Waldhof Mannheim (0:2).
Monatelang musste der FC Erzgebirge ohne seinen Mittelstürmer Marcel Bär auskommen. Hat das Warten nun ein Ende?
Paul Steinbach
29.10.2025
4 min.
Hotel im Vogtland schließt nach 31 Jahren: „Es läuft nicht so gut, um davon leben zu können“
Pächter Michael Ammerschuber zieht sich nach acht Jahren aus dem Hotel Falkenstein zurück. Die letzten Gäste verlassen das Haus am Sonntag.
Das Hotel Falkenstein stellt seinen Betrieb ein. Als Gründe nennt der Hoteldirektor zu geringe Gästezahlen und hohe Betriebskosten. Was passiert jetzt mit dem Hotel und dem dazugehörigen Restaurant?
Florian Wunderlich
28.08.2025
5 min.
Verkehr vor Grundschule Hainichen versetzt Eltern in Sorge: Kann es einen Zebrastreifen geben?
Im Verkehr vor der Grundschule in Hainichen, die rund 270 Kinder besuchen, ist morgens viel los. Eltern sorgen sich um die Sicherheit ihrer Kinder.
Autos, Busse, Mopeds, eilende Kinder: Kurz vor Unterrichtsbeginn wird es vor der Schule in Hainichen hektisch. Die Stadt sucht nach einer Lösung - und kündigt Kontrollen an.
Franziska Bernhardt-Muth
02.09.2025
3 min.
Oberbürgermeister zu Verkehr vor Grundschule in Hainichen: „Unglaubliche Zustände“
Morgendlicher Verkehr vor der Grundschule in Hainichen.
Die Stadt hat vor Unterrichtsbeginn kontrolliert und zur Kasse gebeten. Dieter Greysinger richtet einen Appell an die Eltern. Unterdessen äußert sich das Landratsamt zum Thema Zebrastreifen.
Franziska Bernhardt-Muth
19:20 Uhr
2 min.
Nach Hurrikan "Melissa": Touristen können Jamaika verlassen
Die auch bei Touristen beliebte Ortschaft Black River, die im 17. Jahrhundert gegründet wurde, ist komplett zerstört.
Ein wichtiger Flughafen der Karibikinsel lässt wieder kommerzielle Flüge zu. Ab Samstag dürfen rund 25.000 Urlauber ausreisen - auch Deutsche.
17:39 Uhr
3 min.
Entlassener Chefarzt am Erzgebirgsklinikum: Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungsverfahren ein
Die Kündigung des Chefarzts der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Erzgebirgsklinikum in Annaberg sorgt weiter für Aufregung.
Gegen den fristlos gekündigten Mediziner von der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe in Annaberg-Buchholz stehen massive Vorwürfe im Raum. Welche strafrechtlich relevanten Verstöße die Staatsanwaltschaft nun prüfen lässt.
Patrick Herrl und Kjell Riedel
