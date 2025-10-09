Verkehrskontrolle in Mittweida zieht mehrere Anzeigen nach sich

Ein junger Fahrer ohne gültige Fahrerlaubnis geriet in eine allgemeine Verkehrskontrolle der Polizei.

Unangenehmer Abend für einen 19-jährgen Fahrer eines Pkw VW: Eine allgemeine Verkehrskontrolle am Mittwochabend in der Mittweidaer Straße endete für den Deutschen gleich mit mehreren Anzeigen. Im Zuge der Kontrolle wurde bekannt, dass der 19-Jährige nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Zudem waren an dem VW Kennzeichen...