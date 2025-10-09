Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Erfolgreiche Verkehrskontrolle.
Erfolgreiche Verkehrskontrolle. Bild: Symbolbild/Jan Woitas/dpa
Erfolgreiche Verkehrskontrolle.
Erfolgreiche Verkehrskontrolle. Bild: Symbolbild/Jan Woitas/dpa
Mittweida
Verkehrskontrolle in Mittweida zieht mehrere Anzeigen nach sich
Redakteur
Von Stephan Lorenz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein junger Fahrer ohne gültige Fahrerlaubnis geriet in eine allgemeine Verkehrskontrolle der Polizei.

Unangenehmer Abend für einen 19-jährgen Fahrer eines Pkw VW: Eine allgemeine Verkehrskontrolle am Mittwochabend in der Mittweidaer Straße endete für den Deutschen gleich mit mehreren Anzeigen. Im Zuge der Kontrolle wurde bekannt, dass der 19-Jährige nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Zudem waren an dem VW Kennzeichen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09:00 Uhr
1 min.
Mehrere Vergehen bei einer Verkehrskontrolle in Lichtentanne aufgedeckt
Bei einer Verkehrskontrolle fiel ein Autofahrer durch drei Vergehen auf.
Streifenpolizisten stoppten einen Autofahrer, der keinen Führerschein besaß und dessen Auto nicht versichert war. Die Kennzeichen waren gestohlen.
Frank Dörfelt
23:02 Uhr
2 min.
Rekordsieg für Rangnick - Niederlande souverän
Ralf Rangnick feierte einen Sieg mit Österreich.
Ralf Rangnick verfolgt Österreichs Tor-Spektakel mit einem Spezialschuh - der WM 2026 ist der deutsche Coach mit seinem Team nun ganz nah. Gleiches gilt für die Niederlande und Kroatien.
08.10.2025
3 min.
Bundeskartellamt: Billig-Sprit in Tschechien und Polen treibt die Tank-Preise in Sachsen hoch
Tanken ist in Sachsen deutlich teurer als in Tschechien oder Polen. Viele Autofahrer fahren deshalb über die Grenze - und sparen derzeit pro Tankfüllung 12,50 Euro und mehr.
Tanken ist bundesweit in Sachsen am teuersten. Das Bundeskartellamt liefert dafür jetzt eine überraschende Erklärung.
Jürgen Becker
08.10.2025
4 min.
Eine Ära im Erzgebirge geht zu Ende: Ärztepaar verabschiedet sich in den Ruhestand
Martina und Siegfried Kanzler vor wenigen Jahren während einer Betriebsweihnachtsfeier. Inzwischen haben sich die beiden Vollblut-Mediziner aus Annaberg-Buchholz in den Ruhestand verabschiedet,
Wer kennt sie nicht in Annaberg-Buchholz – und über die Stadtgrenzen hinaus? Martina und Siegfried Kanzler haben über Jahrzehnte Generationen von Kindern behandelt. Nun ist Schluss. Die Geschichte zweier Vollblut-Mediziner.
Patrick Herrl
06.10.2025
1 min.
Verkehrskontrolle im Erzgebirge endet mit Wohnungsdurchsuchung und Anzeigen
Eine Kontrolle hat für einen Mann mit einer Wohnungsdurchsuchung und mehreren Anzeigen geendet.
Eine allgemeine Verkehrskontrolle in Oelsnitz hat für einen 43-Jährigen Folgen. Der Mann steht unter anderem im Verdacht, mit Betäubungsmitteln zu handeln.
Babette Zaumseil
22:57 Uhr
2 min.
Russisches Militär räumt Absturz von Kampfjet ein
Russland setzt die MiG-31 intensiv im Krieg gegen die Ukraine ein. (Archivbild)
Russland setzt im Krieg gegen die Ukraine dank seiner Kampfjets auch auf seine Luftüberlegenheit. Nun muss das russische Militär einen schmerzhaften Verlust eingestehen.
Mehr Artikel