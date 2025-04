Verkehrsunfall in Mittweida: 26-jährige Fußgängerin verletzt

In Mittweida kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine junge Frau verletzt wurde. Der verantwortliche Autofahrer flüchtete von der Unfallstelle.

Eine junge Frau ist bei einem Unfall in Mittweida verletzt worden. Die 26-jährige Fußgängerin war am Freitagabend auf der Leisniger Straße stadteinwärts auf dem Gehweg unterwegs, als sie etwa zehn Meter hinter dem Fußgängerüberweg die Straßenseite wechseln wollte. Dabei achtete sie jedoch nicht auf den fließenden Verkehr, so dass es zum...