In Waldheim ereignete sich am Donnerstag gegen 20.40 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall.
In Waldheim ereignete sich am Donnerstag gegen 20.40 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall.
Mittweida
Verkehrsunfall in Waldheim: 87-Jähriger schwer verletzt
Von Heike Hubricht, Dietmar Thomas
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Waldheim ereignete sich am Donnerstag gegen 20.40 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall.

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Kreuzung Hauptstraße und Harthaer Straße in Waldheim ist am Donnerstagabend gegen 20.40 Uhr ein 87-jähriger Autofahrer schwer verletzt worden. Das bestätigte ein Polizeisprecher am Freitag auf Nachfrage der „Freien Presse“. Der Suzuki des Seniors war mit einem Nissan kollidiert. Nach einer...
