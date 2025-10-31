Verkehrsunfall in Waldheim: 87-Jähriger schwer verletzt

In Waldheim ereignete sich am Donnerstag gegen 20.40 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall.

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Kreuzung Hauptstraße und Harthaer Straße in Waldheim ist am Donnerstagabend gegen 20.40 Uhr ein 87-jähriger Autofahrer schwer verletzt worden. Das bestätigte ein Polizeisprecher am Freitag auf Nachfrage der „Freien Presse“. Der Suzuki des Seniors war mit einem Nissan kollidiert. Nach einer...