Verkehrsunfall sorgt für Behinderungen in Frankenberg

Ein Unfall auf der Altenhainer Straße in Frankenberg sorgte am Samstag für Störungen im Verkehr am Unfallort. Zwei Autos waren an einer Kreuzung zusammengestoßen.

Auf der Altenhainer Straße in Frankenberg (B180) hat am Samstagmittag ein Verkehrsunfall für Behinderungen gesorgt. Nach ersten Informationen wollte ein Transporter Renault nach links in die Straße Auf dem Wind abbiegen, als er mit einem vorfahrtsberechtigten Fiat zusammenstieß. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Bis zur Unfallaufnahme...