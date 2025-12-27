MENÜ
Ein Kleintransporter und ein Pkw sind auf der Altenhainer Straße zusammengestoßen.
Ein Kleintransporter und ein Pkw sind auf der Altenhainer Straße zusammengestoßen. Bild: Erik Frank Hoffmann
Mittweida
Verkehrsunfall sorgt für Behinderungen in Frankenberg
Von Jan Leißner, Erik-Frank Hoffmann
Ein Unfall auf der Altenhainer Straße in Frankenberg sorgte am Samstag für Störungen im Verkehr am Unfallort. Zwei Autos waren an einer Kreuzung zusammengestoßen.

Auf der Altenhainer Straße in Frankenberg (B180) hat am Samstagmittag ein Verkehrsunfall für Behinderungen gesorgt. Nach ersten Informationen wollte ein Transporter Renault nach links in die Straße Auf dem Wind abbiegen, als er mit einem vorfahrtsberechtigten Fiat zusammenstieß. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Bis zur Unfallaufnahme...
