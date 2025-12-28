MENÜ
Bei der Suche nach dem Vermissten in Waldheim wurde auch eine Rettungshundestaffel eingesetzt. Foto:
Bei der Suche nach dem Vermissten in Waldheim wurde auch eine Rettungshundestaffel eingesetzt. Foto: Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Update
Mittweida
Vermisstensuche in Waldheim: 88-jähriger tot
Von Jan Leißner, EHL Media
In Pantoffeln und mit Rollator hatte der Mann am Freitagnachmittag eine Pflegeeinrichtung verlassen. Am Samstag ist er gefunden worden.

Waldheim.

Am Samstagnachmittag ist nahe einer Bahnstrecke in Waldheim der 88-Jährige tot gefunden worden, nach dem die Polizei seit Freitagnachmittag gesucht hatte. Hinweise auf eine Straftat liegen nach Polizeiangaben nicht vor. Der zuvor vermisste Senior hatte am Freitag eine Pflegeeinrichtung verlassen, in Pantoffeln und mit einem Rollator. Doch danach verlor sich seine Spur. Die Polizei bat die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Vermisstensuche, auch ein Fährtenspurhund kam zum Einsatz. Zahlreiche Einsatzkräfte von Polizei und Rettungshundestaffel hatten sich bereits am späten Freitagnachmittag auf dem Bahnhofsvorplatz gesammelt und von dort aus die Suche aufgenommen. (jl/ehl)

