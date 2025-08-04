Verstorbener Vereinschef aus Frankenberg: Große Spendenbereitschaft - Sachsenburger erinnern mit Trikots an ihren „Olli“

Mittweida
Oliver Börner war vor wenigen Tagen mit nur 35 Jahren gestorben. Viele Menschen spenden für seine Familie. Der Verein plant weitere Formen des Gedenkens.
Die Hilfsbereitschaft nach dem Tod von Oliver Börner, der mehrere Jahre Vereinschef des LSV Sachsenburg 1948 war, ist groß. Der 35-Jährige aus Frankenberg hatte vor wenigen Tagen den Kampf gegen die Leukämie verloren. Er hinterlässt seine Frau und seinen kleinen Sohn. Vereinsvorsitzende Jenny Damisch hatte eine Spendenaktion über die...
