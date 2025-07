Versuchter Raub: Mann in Frankenberg attackiert

Ein 37-jähriger Mann wurde in Frankenberg Opfer eines versuchten Raubes. Der Täter forderte sein Handy. Doch dann eskalierte die Situation.

In Frankenberg ist ein 37-jähriger Mann Opfer eines versuchten Raubes geworden. In der Äußeren Freiberger Straße wurde er am Samstag von einem ihm unbekannten Mann angesprochen, der sein Handy forderte. Nachdem der Mann die Herausgabe verweigerte, trat und schlug der Täter auf ihn ein und flüchtete ohne Beute. Der Geschädigte wurde verletzt...