Volkswagen in Taura beschädigt - Verursacher weg

Was die Polizei über den verschwundenen Unfallverursacher weiß.

Taura.

Nicht um das Regulieren eines Schadens gekümmert hat sich ein Unfallfahrer in Taura. Das teilte die Polizei mit. Der Fahrer hat am Mittwoch, 14. Mai, zwischen 6.30 und 13.30 Uhr auf dem Parkplatz der Werner Handel und Service GmbH an der Mittweidaer Straße 56a einen Verkehrsunfall verursacht. Beim Ein- oder Ausparken beschädigte er einen ordnungsgemäß abgestellten Volkswagen. Der Fahrer verließ den Ort daraufhin pflichtwidrig, berichteten die Beamten. Nach bisherigen Erkenntnisse könnte er einen Personenwagen oder auch einen Transporter gefahren haben. Der Schaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Rochlitz unter der Telefonnummer 03737 7890 entgegen. (lk)