Vom Freibad Mittweida bis zum Tivoli Freiberg - Fünf Tipps für die Vier-Tage-Woche

Mittweida
Diese Woche mit Feiertag ist alles andere als langweilig: Wie wäre es mit einem musikalischen Kaffeeklatsch in Hainichen, der Pilzausstellung in Wechselburg oder dem Schulfest in Flöha?
Das war es dann mit der Freibadsaison: Am 30. September hat das Freibad Mittweida zum letzten Mal in diesem Jahr geöffnet, und zwar von 8 bis 19 Uhr. Wassertemperatur am Montag: Immerhin noch 16 Grad.
