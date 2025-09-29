Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Das Trio Stiletto spielt zum musikalischen Kaffeeklatsch in Hainichen.
Das Trio Stiletto spielt zum musikalischen Kaffeeklatsch in Hainichen. Bild: Karolin Andrea Tscharntke
Das Trio Stiletto spielt zum musikalischen Kaffeeklatsch in Hainichen.
Das Trio Stiletto spielt zum musikalischen Kaffeeklatsch in Hainichen. Bild: Karolin Andrea Tscharntke
Mittweida
Vom Freibad Mittweida bis zum Tivoli Freiberg - Fünf Tipps für die Vier-Tage-Woche
Redakteur
Von Falk Bernhardt
Diese Woche mit Feiertag ist alles andere als langweilig: Wie wäre es mit einem musikalischen Kaffeeklatsch in Hainichen, der Pilzausstellung in Wechselburg oder dem Schulfest in Flöha?

Das war es dann mit der Freibadsaison: Am 30. September hat das Freibad Mittweida zum letzten Mal in diesem Jahr geöffnet, und zwar von 8 bis 19 Uhr. Wassertemperatur am Montag: Immerhin noch 16 Grad.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
