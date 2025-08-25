Vom Garagenstart zum Marktführer: Warum im Spezialtiefbau fast nichts ohne Maschinen aus Hainichen geht

Mittweida
Vom Bungalow zum Branchenprimus: Die Maschinen von Bohrwerkzeuge Hoffmann prägen nicht nur Baustellen im Osten. Bald feiert das Unternehmen 30-jähriges Bestehen - und will in Hainichen weiter wachsen.
1500 Quadratmeter für Lager und Büro: Der kleine Bungalow, mit dem am Kastanienring alles begann, reicht bald nicht mehr aus. Die beiden Maschinen- und Werkstatthallen genügen auch nicht dem Bedarf. Zwischen den riesigen Drehbohrgeräten wirkt es, als entstünde bereits Neues.
