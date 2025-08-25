Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Mittelsachsen
  • |
  • Mittweida
  • |

  • Vom Garagenstart zum Marktführer: Warum im Spezialtiefbau fast nichts ohne Maschinen aus Hainichen geht

Auf Stippvisite in Hainichen: Geschäftsführer Torsten Hoffmann (M.) präsentierte die Firma und deren Erfolgsgeschichte dem EU-Abgeordnetem Matthias Ecke (r.), als dieser kürzlich bei Dieter Greysinger (r.) zu Gast war.
Auf Stippvisite in Hainichen: Geschäftsführer Torsten Hoffmann (M.) präsentierte die Firma und deren Erfolgsgeschichte dem EU-Abgeordnetem Matthias Ecke (r.), als dieser kürzlich bei Dieter Greysinger (r.) zu Gast war. Bild: Manuel Niemann
Auf Stippvisite in Hainichen: Geschäftsführer Torsten Hoffmann (M.) präsentierte die Firma und deren Erfolgsgeschichte dem EU-Abgeordnetem Matthias Ecke (r.), als dieser kürzlich bei Dieter Greysinger (r.) zu Gast war.
Auf Stippvisite in Hainichen: Geschäftsführer Torsten Hoffmann (M.) präsentierte die Firma und deren Erfolgsgeschichte dem EU-Abgeordnetem Matthias Ecke (r.), als dieser kürzlich bei Dieter Greysinger (r.) zu Gast war. Bild: Manuel Niemann
Mittweida
Vom Garagenstart zum Marktführer: Warum im Spezialtiefbau fast nichts ohne Maschinen aus Hainichen geht
Redakteur
Von Manuel Niemann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Vom Bungalow zum Branchenprimus: Die Maschinen von Bohrwerkzeuge Hoffmann prägen nicht nur Baustellen im Osten. Bald feiert das Unternehmen 30-jähriges Bestehen - und will in Hainichen weiter wachsen.

1500 Quadratmeter für Lager und Büro: Der kleine Bungalow, mit dem am Kastanienring alles begann, reicht bald nicht mehr aus. Die beiden Maschinen- und Werkstatthallen genügen auch nicht dem Bedarf. Zwischen den riesigen Drehbohrgeräten wirkt es, als entstünde bereits Neues.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:30 Uhr
2 min.
Langenbernsdorfer Reiterhof nimmt den Breitensport in den Fokus
Nachdem Henry Stude am vergangenen Wochenende beim Turnier in Lengenfeld selbst aktiv war, hat er an diesem Wochenende auf dem eigenen Reiterhof den Hut auf für zwei Tage volles Programm.
Ein Turnier für Reiter ohne eigenes Pferd und ungewohnte Wettbewerbe bietet das Wochenende auf der Anlage der Familie Stude. Wann es dort was zu sehen gibt.
Reiner Thümmler
26.08.2025
3 min.
Das Erzgebirge trauert um eine Geländesport-Legende
Auf dem Zenit seines Erfolgs feierte Werner Stiegler 1965 den Gewinn der Silbervase.
Im Alter von 94 Jahren ist Werner Stiegler nach langer Krankheit verstorben. In der MZ-Sportabteilung wurde das Gelenauer Urgestein einst „Pap“ genannt – und feierte große Erfolge.
Thomas Fritzsch
13:28 Uhr
2 min.
Haus bauen im Erzgebirge: Wolkenstein lädt zu Info-Veranstaltung im Baugebiet Hüttenbach
Wolkensteins Bürgermeister Wolfram Liebing ist am Freitag mit vor Ort.
Noch sind viele Flächen frei, doch erste Grundstücke sind verkauft. Am Freitag erhalten Bauinteressierte Details zu Grundstücken, Hausbau und Infrastruktur.
Mike Baldauf
22.08.2025
5 min.
Drei neue Radwege bei Hainichen: Wie gut rollt es?
Wilhelm (l.) und Christian Garbrecht aus Gersdorf auf dem straßenbegleitenden Radweg an der B 169 von Gersdorf in Richtung Falkenau.
Im Raum Hainichen sind in den vergangenen Monaten drei neue Radwege entstanden. Dutzende Radbegeisterte haben diese am Freitag getestet. Wie fällt das Fazit aus?
Franziska Bernhardt-Muth
27.08.2025
3 min.
Hersteller von Simson-Ersatzteilen feiert Richtfest für Neubau im Vogtland: „Wir produzieren Dinge, die eigentlich keiner braucht“
Richtfest: Die beiden Geschäftsführer Jens Opitz (links) und Martin Richter stoßen mit einem Glas Sekt an.
Der Rohbau des Firmengebäudes von ZT Tuning in Weischlitz ist fertig. Die dazugehörige Feier am Mittwoch war die Verantwortlichen auch ein Tag der Erinnerungen – an gute sowie schlechte.
Swen Uhlig
20.08.2025
3 min.
Hainichen grüßt Europa mit einem einmaligen Konzert auf der Freilichtbühne
Am Dienstag probte das Gospel-Chor-Projekt auch vor der Trinitatiskirche.
„Die Mitte von Mittelsachsen“ feiert am Samstag das Kulturhauptstadtjahr. Mittendrin ein Gospel-Chor-Projekt mit 50 Stimmen, das nur für das Konzert auf der Freilichtbühne in Hainichen zusammentritt.
Manuel Niemann
Mehr Artikel