Regionale Nachrichten und News
  • Von 100 neuen Parkplätzen bis zum Bau des Striegistalradwegs: Was Hainichens OB Greysinger bis 2032 schaffen will

Oberbürgermeister Dieter Greysinger mit (Stadt-)Plan: Die Aufwertung des früheren Brauerei- und Molkereigeländes will er vorantreiben. Bild: Franziska Bernhardt-Muth
Oberbürgermeister Dieter Greysinger mit (Stadt-)Plan: Die Aufwertung des früheren Brauerei- und Molkereigeländes will er vorantreiben. Bild: Franziska Bernhardt-Muth
Von 100 neuen Parkplätzen bis zum Bau des Striegistalradwegs: Was Hainichens OB Greysinger bis 2032 schaffen will
Von Franziska Bernhardt-Muth
Dieter Greysinger startet im Dezember in seine vierte Amtszeit. Gemeinsam mit seiner Stadt hat er einiges vor, unter anderem das Thema Hochwasser im Blick. Doch es gibt auch Hürden.

Mit mehr als 96 Prozent der gültigen Stimmen ist Hainichens Oberbürgermeister Dieter Greysinger (SPD) zur Wahl im September im Amt bestätigt worden. Seine vierte Amtszeit beginnt am 1. Dezember. „Ich werde alles daran setzen, dass der erfolgreiche Kurs, welchen unsere Stadt und auch unsere Ortsteile in den letzten Jahren gegangen sind,...
28.09.2025
OB-Wahl in Hainichen: Dieter Greysinger triumphiert erneut
Der alte ist der neue OB: Dieter Greysinger konnte die Wahl für sich entscheiden.
Der alte ist der neue OB: Dieter Greysinger hat die Wahl für sich entschieden. Der 60-Jährige trat ohne Konkurrenz an. Spannendste Frage war daher die nach der Wahlbeteiligung.
07.10.2025
„Ich werde die Wohnung nie mehr vermieten“: Messi-Mieter hinterlässt in Chemnitz völlig verwüstete Wohnung
Karl-Heinz Keupp ist fassungslos. Seine Wohnung hat er kaum noch wiedererkannt.
Sein letzter Mieter hinterließ tonnenweise Müll, Dreck und beschmierte Wände. Auf den Kosten wird der Eigentümer sitzen bleiben. Aus Sicht eines Anwalts hätte es aber noch viel schlimmer kommen können.
08.09.2025
Obwohl er der einzige Kandidat in Hainichen ist: Darum macht OB Dieter Greysinger Wahlwerbung
Oberbürgermeister Dieter Greysinger auf einem seiner Wahlplakate an der Bahnhofstraße in Hainichen.
Der 60-Jährige strebt eine vierte Amtszeit nach der Wahl am 28. September an und nennt Ideen, für die er kämpfen will. Entschieden ist noch nichts: Auf dem Stimmzettel ist Platz für weitere Namen.
Zeuge: Ich sollte Negatives über Blocks Ex-Mann finden
Am 16. Verhandlungstag sagte ein Geschäftsführer einer deutschen Sicherheitsfirma aus.
Wie sah der Tagesablauf der Block-Kinder aus? Wie verdient der Vater sein Geld? Ein Sicherheitsberater schildert im Prozess einen Auftrag 2021, die Familie in Dänemark zu beschatten.
Spielezimmer für Grundschulen in Sachsen
Spielerisch lernen - Grundschulen in Sachsen bekommen Unterstützung. (Archivbild)
Spielerisch lernen: Das ist das Ziel einer Initiative, die Grundschulen in Deutschland mit Gesellschaftsspielen ausstattet. In Sachsen nehmen nun weitere Schulen an dem Programm teil.
07.10.2025
Erzgebirge: Stadtwerke-Geschäftsführer tritt zurück
Geschäftsführer Udo Moritz verlässt die Stadtwerke Annaberg-Buchholz.
Der kommunale Energieversorger aus Annaberg-Buchholz verliert seine Doppelspitze. Udo Moritz verlässt das Unternehmen nach mehr als 30 Jahren.
