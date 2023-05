Von Einbruchsschutz bis Enkeltrick: Polizei gibt Tipps

Die Präventionstour der Polizeidirektion Chemnitz, die in diesem Jahr von Anfang Juni bis Ende August in 35 Städte und Gemeinden im Landkreis Mittelsachsen, im Erzgebirgskreis sowie in die Stadt Chemnitz führt, macht am 22. Juni in Mittweida Station. Der Transporter parkt zwischen 10 und 13 Uhr auf dem Markt. Dabei stehen die Präventionsexperten...