Von Einmalevent zum Dauerbrenner: Spülfest in Hainichen erlebt Neuauflage

Es gibt einen zweiten „Waschgang“: Das Spülfest kehrt zurück. Ursprünglich als einmalige Aktion geplant, soll es zur festen Tradition werden. Was erwartet die Besucher am Samstag?

Das Spülfest erlebt eine Neuauflage. Eigentlich war es 2024 ursprünglich als Einmalaktion geplant. Mit der wollten die Stadt, das „Haus Leinenweberhof“, der Klosterbezirk Altzella zusammen mit der Pizzeria „San Marco“ im Vorfeld des Kulturhauptstadtjahres auf sich aufmerksam machen. Doch für Doreen und Sandro Anzi vom „San Marco“... Das Spülfest erlebt eine Neuauflage. Eigentlich war es 2024 ursprünglich als Einmalaktion geplant. Mit der wollten die Stadt, das „Haus Leinenweberhof“, der Klosterbezirk Altzella zusammen mit der Pizzeria „San Marco“ im Vorfeld des Kulturhauptstadtjahres auf sich aufmerksam machen. Doch für Doreen und Sandro Anzi vom „San Marco“...