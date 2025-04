Von Gewalt gegen ein Kind bis Betrug: Damit befasst sich das Gericht in Döbeln in der Woche nach Ostern

Die „Freie Presse“ informiert über ausgewählte Gerichtsverhandlungen, die für die kommende Woche angekündigt sind. Sie sind öffentlich und finden am Amtsgericht, Rosa-Luxemburg-Straße 16, statt.

Körperverletzung: Einem 36-jährigen Mann aus Hainichen wird Körperverletzung vorgeworfen. Er soll im November 2020 in einer Asylbewerberunterkunft einen anderen Menschen mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen und in den Rücken gebissen haben. Das Opfer erlitt mehrere Verletzungen, unter anderem Blutungen an Ohr und Lippe, dazu Schmerzen...