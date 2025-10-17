Von neuen Straßen, einem Spielplatz und Tiernachwuchs: Vier gute Nachrichten aus Mittelsachsen

Mittweida
Nachrichten können Menschen zum Schmunzeln bringen und auch optimistisch stimmen. Hier sind vier Anregungen aus der Woche: aus Frankenberg, Oederan, Freiberg und Rochlitz.
Straßenerneuerung in Frankenberg: Als Drei-Schlösser-Blick ist die Stelle in Altenhain sehr beliebt. Doch die nahe Kreisstraße Richtung Braunsdorf ist kein schöner Anblick. Darum wird sie nun auf einer Länge von zwei Kilometern ausgebaut. Das erklärte Claudia Landgraf, die Leiterin der Abteilung Straßenbau im Landratsamt Mittelsachsen....
