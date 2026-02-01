Von Schottenrock bis Hogwarts: Ringethaler Carnevalsverein lässt den Ritterhof Altmittweida beben

Das britische Empire ist nun in Narrenhand – und Schuld ist der RCV. Zum Auftakt in Altmittweida war die Hütte voll. Es kommen noch zwei große Feten.

Der Ringethaler Carnevalsverein (RCV) ist am Samstagabend im Ritterhof in Altmittweida in die fünfte Jahreszeit durchgestartet, am Sonntagnachmittag sollte noch der Kinderfasching folgen. Das Motto zur 59. Saison ist „God save the King, he schreit Helau. Zur Teatime lädt der RCV." Da flogen im Programm Schottenröcke und Hogwarts-Schüler....