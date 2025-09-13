Von Tedi-Schnäppchen in Hainichen bis zu grüne Lunge für Flöha: Fünf gute Nachrichten aus Mittelsachsen

Geschichten können Menschen zum Schmunzeln bringen und auch optimistisch stimmen. Hier sind die Anregungen aus dieser Woche mit dem Pfarrgarten in Rochlitz und den neuen Glocken aus Freiberg.

Das Ende ist nah, das der Freibäder. Am Sonntag schließen viele Einrichtungen. Den Letzten beißen also die Hunde? Nein, die dürfen zum Beispiel in Hainichen und Penig ins Becken. Und wo bleibt der Mensch? Bis Monatsende können wir noch das Freibad in Mittweida besuchen. Wassertemperatur am Freitag: 20 Grad.