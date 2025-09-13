Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Mittelsachsen
  • |
  • Mittweida
  • |

  • Von Tedi-Schnäppchen in Hainichen bis zu grüne Lunge für Flöha: Fünf gute Nachrichten aus Mittelsachsen

Tedi hat nun doch seine Filiale am Markt in Hainichen eröffnet.
Tedi hat nun doch seine Filiale am Markt in Hainichen eröffnet. Bild: Falk Bernhardt
Tedi hat nun doch seine Filiale am Markt in Hainichen eröffnet.
Tedi hat nun doch seine Filiale am Markt in Hainichen eröffnet. Bild: Falk Bernhardt
Mittweida
Von Tedi-Schnäppchen in Hainichen bis zu grüne Lunge für Flöha: Fünf gute Nachrichten aus Mittelsachsen
Redakteur
Von Falk Bernhardt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Geschichten können Menschen zum Schmunzeln bringen und auch optimistisch stimmen. Hier sind die Anregungen aus dieser Woche mit dem Pfarrgarten in Rochlitz und den neuen Glocken aus Freiberg.

Das Ende ist nah, das der Freibäder. Am Sonntag schließen viele Einrichtungen. Den Letzten beißen also die Hunde? Nein, die dürfen zum Beispiel in Hainichen und Penig ins Becken. Und wo bleibt der Mensch? Bis Monatsende können wir noch das Freibad in Mittweida besuchen. Wassertemperatur am Freitag: 20 Grad. Und aus der zweiten Septemberwoche...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
26.08.2025
2 min.
Genehmigung für Tedi in Hainichen: OB nennt neuen Starttermin im September
Die Tedi-Filiale in Hainichen. Hier sah es zu Wochenbeginn nicht nach Eröffnung aus.
Hainichens Oberbürgermeister hatte schon am Freitag aufhorchen lassen: Tedi stehe kurz vor dem Start. Das Unternehmen selbst zeigte sich überrascht. Nun äußert sich die Baubehörde.
Falk Bernhardt, Franziska Bernhardt-Muth
13:40 Uhr
2 min.
Umfrage: Wie viele Playlisten haben Sie?
Vielfältige Sammlung: 19 Prozent der Musikstreaming-Nutzer verwalten zehn oder mehr eigene Playlists.
Fast jeder Zweite teilt seine Playlisten, doch nur knapp jeder Vierte hört sich oft Musik von fremden Listen an. Das und was Nutzende noch über ihre Musik-Gewohnheiten verraten, zeigt diese Studie.
15.09.2025
1 min.
Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Anderen Autofahrern fiel die ungewöhnliche Fracht auf. Sie riefen die Polizei. Darf man Gegenstände so transportieren?
Denise Märkisch
18:10 Uhr
2 min.
Plagiatsprüfung gegen Thüringens Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU): TU Chemnitz zieht externen Gutachter hinzu
Update
Mario Voigt ist seit Dezember 2024 Ministerpräsident in Thüringen.
Noch ist die Prüfung in Chemnitz nicht abgeschlossen. Doch das Wissenschaftsministerium gibt nun erstmals Einblicke, wie sie verläuft. Die AfD kritisiert lange Dauer und erhebt Vorwürfe gegen die Uni.
Erik Anke
06.09.2025
3 min.
Vom Schild-Pilz in Augustusburg bis zum Babyboom in Mittweida: Fünf gute Nachrichten aus Mittelsachsen
Kaum wiederzuerkennen: Frische Farben und neue Nutzer im alten Amtsgericht in Hainichen.
Geschichten können Menschen zum Schmunzeln bringen und auch optimistisch stimmen. Hier sind die Anregungen aus dieser Woche mit dem Amtsgericht in Hainichen, der Oberschule Lunzenau und zwei Märchen.
Falk Bernhardt
13:47 Uhr
3 min.
Schon wieder: Misstrauensanträge gegen EU-Kommission
Von der Leyens Kommission muss sich Misstrauensanträgen stellen. (Archivbild)
Nur gut zwei Monate nach einem überstandenen Misstrauensvotum sieht sich die EU-Kommission unter Ursula von der Leyen wieder mit Misstrauensanträgen konfrontiert. Die Abstimmung steht schon bald an.
Mehr Artikel