Von Waldheim bis Augustusburg: Historische Motorräder erobern die Region

Mehr als 200 Oldtimerfreunde gingen am Wochenende mit ihren Motorrädern auf die Strecke.

Auf den Straßen in der Region konnten am 21. und 22. Juni viele historische Motorräder bewundert werden. Denn zur inzwischen 9. Auflage der Oldtimerrallye Kriebstein hatten sich 212 Teilnehmer gemeldet. Letztlich gingen 203 an den Start. Die Strecke führte über Waldheim und Grünlichtenberg nach Langenstriegis und Eppendorf bis Augustusburg...