Von Wichtelhaus bis Karpfenschätzen: Sechs Tipps für das zweite Adventswochenende rund um Mittweida und Frankenberg

Mittweida
In den zwei Städten legen sich Engagierte auf Weihnachtsmärkten für tolle Stimmung und Erlebnisse ins Zeug - aber auch die Dörfer locken. Und in einem ehemaligen Umspannwerk glüht es wieder.
Vier Tage voll Musik, Lichterglanz, Leckereien, Kreativem und Geschenkideen: Schon am Donnerstag beginnt das zweite Adventswochenende mit Erlebnissen in der Region Mittweida. Hier sechs Tipps:
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.