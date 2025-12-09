Vorfahrt missachtet: Unfall auf Kreuzung in Mittweida

Auf der Kreuzung Rochlitzer Straße/Poststraße stießen ein Hyundai und ein Opel zusammen. Sachschaden: 13.000 Euro. Ein Fahrzeugführer hat die Vorfahrt missachtet.

An der Kreuzung Rochlitzer Straße/Poststraße in Mittweida hat sich am Dienstagmorgen ein Unfall ereignet. Nach Informationen der Polizeidirektion Chemnitz vom Dienstag ist eine 75-jährige Frau mit einem Hyundai gegen 8 Uhr auf der Rochlitzer Straße unterwegs gewesen. Beim Überfahren der Kreuzung Poststraße in Richtung Bahnhofstraße stieß...