Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bei dem Zusammenstoß blieben beide Fahrzeugführer unverletzt.
Bei dem Zusammenstoß blieben beide Fahrzeugführer unverletzt. Bild: Symbolfoto: Patrick Seeger/dpa
Bei dem Zusammenstoß blieben beide Fahrzeugführer unverletzt.
Bei dem Zusammenstoß blieben beide Fahrzeugführer unverletzt. Bild: Symbolfoto: Patrick Seeger/dpa
Mittweida
Vorfahrt missachtet: Unfall auf Kreuzung in Mittweida
Redakteur
Von Holk Dohle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Auf der Kreuzung Rochlitzer Straße/Poststraße stießen ein Hyundai und ein Opel zusammen. Sachschaden: 13.000 Euro. Ein Fahrzeugführer hat die Vorfahrt missachtet.

An der Kreuzung Rochlitzer Straße/Poststraße in Mittweida hat sich am Dienstagmorgen ein Unfall ereignet. Nach Informationen der Polizeidirektion Chemnitz vom Dienstag ist eine 75-jährige Frau mit einem Hyundai gegen 8 Uhr auf der Rochlitzer Straße unterwegs gewesen. Beim Überfahren der Kreuzung Poststraße in Richtung Bahnhofstraße stieß...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
27.11.2025
1 min.
Unfall im Erzgebirge: Opel und Skoda kollidieren
Auf der Buchholzer Straße in Schlettau hat sich ein Unfall ereignet.
Ein Verkehrsunfall in Schlettau führte zu erheblichem Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Was genau passierte.
Holk Dohle
13:45 Uhr
1 min.
Hartmannsdorf: Bei Rot über die Kreuzung
Bei Rot über die Ampel und dann hat’s gekracht: Das ist am Donnerstag in Hartmannsdorf passiert.
In Hartmannsdorf hat es am Donnerstag gekracht. Der Schaden ist hoch.
Susanne Kiwitter
09.12.2025
3 min.
Rund 165.000 Euro offene Rechnungen: Zahnärztin aus dem Vogtland wegen Betruges und Insolvenzverschleppung verurteilt
Vor dem Amtsgericht Chemnitz musste sich eine Zahnärztin wegen Betruges verantworten.
Monatelang waren Dentallabore nicht bezahlt worden. Als die Zahnärztin die Insolvenz ihrer Firma anmeldete, war es zu spät. Jetzt musste sie sich vor dem Chemnitzer Amtsgericht erklären.
Thomas Mehlhorn
06:29 Uhr
1 min.
Frau in Leipzig zwischen zwei Straßenbahnen eingeklemmt
Eine Frau wurde in Leipzig zwischen zwei Straßenbahnen eingeklemmt. (Symbolbild)
An einer Haltestelle gerät eine 20-Jährige zwischen zwei Straßenbahnen und wird schwer verletzt.
06:41 Uhr
3 min.
DFB-Kapitän Kimmich zu Karls WM-Chance: "Ein Statement"
Lennart Karl traf zum umjubelten 2:1.
Wieder wird Lennart Karl als Spieler des Spiels ausgezeichnet. Der Rekord-Junior des FC Bayern wirbt weiter um sein Nationalelfdebüt im WM-Jahr. Der DFB-Kapitän erklärt, warum das angebracht wäre.
11:00 Uhr
3 min.
AfD lehnt neuen Aldi-Markt im Erzgebirge ab
So könnte der neue Aldi-Markt an der B 95 in Annaberg aussehen.
Trotz Gegenstimmen haben die Pläne des Discounters für einen Neubau in Annaberg-Buchholz die nächste Hürde genommen. Wann frühestens mit einem Baustart gerechnet werden kann.
Patrick Herrl
Mehr Artikel