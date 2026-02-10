Waldheim: Einbruch in leerstehendes Haus

Kupferrohre und Zähler als Beute: Unbekannte haben ein leerstehendes Wohnhaus geplündert. Die Polizei ermittelt nach Stehl‑ und Sachschäden.

Unbekannte sind in Waldheim in ein leerstehendes Wohnhaus eingebrochen. Das teilte die Polizeidirektion Chemnitz mit. Die Tat wurde nach Angaben der Beamten am Montag gegen 8.40 Uhr bekannt. Nach bisherigen Erkenntnissen drangen die mutmaßlichen Täter in den zurückliegenden Tagen in ein Haus an der Mittweidaer Straße ein. Sie entwendeten unter...