Waldheim: Pickup erfasst Passantin

Eine Frau kämpft nach einem Unfall um ihre Gesundheit. Der Fahrer des Geländewagens übersah sie an einem Fußgängerüberweg.

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am frühen Mittwochnachmittag in Waldheim ereignet. Dabei ist eine 69-jährige Frau schwer verletzt worden. Das ist nach Angaben eines Sprechers der Polizeidirektion Chemnitz passiert: Am Mittwoch gegen 13.40 Uhr ist der 37-jährige Fahrer eines Geländewagens (Ford Pickup) auf der Hauptstraße in Waldheim...