Waldheim: Verkehrskontrolle endete für 37-Jährigen in JVA

Ein E-Scooter-Fahrer hatte nicht nur gegen die Verkehrsregeln verstoßen. Bei einer Hausdurchsuchung fanden Beamte auch Drogen und Cannabispflanzen.

Waldheim. Eine Verkehrskontrolle endete für den Fahrer (37) eines E-Scooters in Waldheim mit einer Festnahme, einem Haftbefehl und der Einweisung in eine Justizvollzugsanstalt. Polizisten hatten am Dienstagnachmittag den Fahrer eines E-Scooters kontrolliert, da dieser auf dem Gehweg der Bahnhofstraße in entgegengesetzter Richtung fuhr. Der Mann stand offenbar unter dem Einfluss von Drogen. Zudem hatte er neben etwa acht Gramm Cannabis auch einen Bargeldbetrag von etwa 600 Euro in szenetypischer Stückelung bei sich. Für ihn folgte zunächst eine Blutentnahme in einem Krankenhaus.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde ein gerichtlicher Beschluss zur Durchsuchung der Wohnung des 37-Jährigen in Waldheim erwirkt und umgesetzt. Dabei kam auch ein Rauschgiftspürhund zum Einsatz. Die Beamten fanden unter anderem drei Cannabispflanzen, etwa 200 Gramm Crystal, etwa 40 Gramm Cannabis, einen vierstelligen Bargeldbetrag sowie ein E-Bike der Marke Bulls, welches zur Fahndung ausgeschrieben war. Der 37-jährige Deutsche wurde vorläufig festgenommen und einem Richter am zuständigen Amtsgericht vorgeführt, welcher Haftbefehl erließ und diesen in Vollzug setzte. Der 37-Jährige befindet sich inzwischen in einer Justizvollzugsanstalt. Jetzt laufen die Ermittlungen wegen unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. (fp)