Waldheim: Volkswagen und Ligier stoßen zusammen

Mittweida
In Waldheim kollidierten ein abbiegender Ligier und ein überholender VW. Verletzt wurde niemand, der Schaden liegt bei rund 10.000 Euro.
In Waldheim (Landkreis Mittelsachsen) sind am Mittwochvormittag ein überholender Volkswagen (VW) und ein abbiegender Ligier zusammengestoßen. Nach Angaben der Polizeidirektion Chemnitz wollte ein 54‑jähriger Autofahrer gegen 11.10 Uhr von der Hauptstraße nach links in ein Grundstück abbiegen, als ihn eine 38‑jährige Fahrerin mit ihrem VW...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.