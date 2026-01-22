MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Unfall in Waldheim: Zwei Autos kollidieren.
Unfall in Waldheim: Zwei Autos kollidieren. Bild: Symbolfoto: Stefan Puchner/dpa
Unfall in Waldheim: Zwei Autos kollidieren.
Unfall in Waldheim: Zwei Autos kollidieren. Bild: Symbolfoto: Stefan Puchner/dpa
Mittweida
Waldheim: Volkswagen und Ligier stoßen zusammen
Von Farhard Salmanian
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Waldheim kollidierten ein abbiegender Ligier und ein überholender VW. Verletzt wurde niemand, der Schaden liegt bei rund 10.000 Euro.

In Waldheim (Landkreis Mittelsachsen) sind am Mittwochvormittag ein überholender Volkswagen (VW) und ein abbiegender Ligier zusammengestoßen. Nach Angaben der Polizeidirektion Chemnitz wollte ein 54‑jähriger Autofahrer gegen 11.10 Uhr von der Hauptstraße nach links in ein Grundstück abbiegen, als ihn eine 38‑jährige Fahrerin mit ihrem VW...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22.01.2026
4 min.
„Ich habe es keinen einzigen Tag bereut“: Wie das Hospiz Werdau letzte Wünsche möglich macht
Uwe Schmidt – im Foto mit „Hospizhund“ Simba – wohnt seit einigen Wochen im Werdauer Hospiz. Der Crimmitschauer freut sich auf einen besonderen Ausflug nächste Woche.
Eine Kremserfahrt durch den Werdauer Wald ist für Gäste des SRH Hospizes mehr als ein Ausflug. Die Einrichtung begleitet schwerkranke Menschen auf ihrem letzten Lebensweg und erfüllt Wünsche.
Annegret Riedel
20:04 Uhr
2 min.
USA: Öl-Sanktionen wegen Vorgehen gegen Protestler im Iran
Die jüngsten Massenproteste wurden vom iranischen Staatsapparat blutig niedergeschlagen. (Archivbild)
Die USA wollen Irans Führung finanziell schwächen und den Druck nach dem brutalen Niederschlagen der Proteste in dem Land erhöhen. Die neuen Sanktionen drehen sich um den Ölhandel.
22.01.2026
3 min.
Auch das gibt es noch im Erzgebirge: Promovierte Medizinerin kehrt in Region zurück
Gynäkologin Dr. Sandy Zorn hat jetzt in Schwarzenberg eine Praxis übernommen.
Es ist eine gute Nachricht zum Start ins Jahr: Für die Frauenarztpraxis von Dr. Martina Rockstroh hat sich jetzt doch noch eine Nachfolgerin gefunden. Eine klassische Rückkehrer-Geschichte.
Beate Kindt-Matuschek
08.01.2026
1 min.
Unfall in Roßwein: Mercedes-Fahrer missachtet Vorfahrt – 21.000 Euro Schaden
Ein Mercedes-Transporter hat am Mittwoch in Roßwein einen Unfall verursacht.
Eine Kollision auf der Bundesstraße 169 in Roßwein wird teuer: Auf einer Kreuzung kollidierten zwei Transporter. Wie es zum Unfall kam.
Holk Dohle
20:09 Uhr
2 min.
Selenskyj kündigt weitere Ukraine-Gespräche für Samstag an
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die ersten direkten Gesprächen zwischen den Kriegsparteien seit langem als wichtig bezeichnet.
Die ersten direkten Gesprächen zwischen Ukrainern und Russland seit Langem laufen nun unter US-Vermittlung in Abu Dhabi. Präsident Selenskyj sagt, was er davon erwartet.
14:30 Uhr
1 min.
Döbeln: Mehrere Mülltonnen in Brand gesetzt – Zeugen gesucht
Ermittlungen nach mehreren Mülltonnenbränden in Döbeln laufen.
In Döbeln brannten in der Nacht mehrere Mülltonnen. Die Polizei ermittelt – auch wegen eines möglichen Zusammenhangs mit einem anderen Fall.
Farhard Salmanian
Mehr Artikel