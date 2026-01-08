Waldheimer Straße in Mittweida: Sperrung wird nicht angezeigt

Seit Frühjahr 2024 wird die Trasse ausgebaut. Doch jetzt kam die Frage auf: Ist die Straße aktuell befahrbar?

Zur Befahrbarkeit der Waldheimer Straße in Mittweida gibt es Verwirrung. Im Baustelleninformationssystem des Freistaates Sachsen wird die Straße, die seit dem Frühjahr 2024 ausgebaut wird, seit einigen Tagen als nicht mehr gesperrt angezeigt. Offenbar ist das nur ein formeller Fehler, wie André Kaiser, Sprecher des Landratsamtes, bestätigt....