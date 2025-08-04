Waldtag an der Talsperre Kriebstein bietet Führungen, Kreativangebote und Pilzberatung

Der Wald rückt an einem Wochenende im August an der Talsperre in den Fokus. Der Staatsbetrieb lädt alle Generationen zum Besuch ein.

Auf den Wald wird am 23. August von 10 bis 15 Uhr der Blick an der Talsperre Kriebstein gerichtet. Der Staatsbetrieb Sachsenforst und weitere Akteure laden unterhalb des Parkplatzes zu einem Waldtag ein. Wie Anke Naumann, Referentin Privat- und Körperschaftswald im Forstbezirk Chemnitz, mitteilt, gibt es Informationen zur Waldbewirtschaftung,... Auf den Wald wird am 23. August von 10 bis 15 Uhr der Blick an der Talsperre Kriebstein gerichtet. Der Staatsbetrieb Sachsenforst und weitere Akteure laden unterhalb des Parkplatzes zu einem Waldtag ein. Wie Anke Naumann, Referentin Privat- und Körperschaftswald im Forstbezirk Chemnitz, mitteilt, gibt es Informationen zur Waldbewirtschaftung,...