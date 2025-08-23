Was am Wochenende im Erzgebirge und in Mittelsachsen los ist

Mittweida
An vielen Orten in Mittelsachsen stehen die Zeichen erneut auf Feiern. Die Wahl wird da schnell zur Qual. Hier ein paar Empfehlungen der Redaktion.
Hauptstadtkultur: „Die Mitte von Mittelsachsen grüßt Europa“ - unter diesem Motto präsentiert sich Hainichen am Samstag als Partnerkommune von Chemnitz und damit als Teil der Europäischen Kulturhauptstadt 2025. Los geht das Programm an der Freilichtbühne im Stadtpark16.30 Uhr mit dem Auftritt der Milkauer Schalmeien. 17 Uhr folgt das...
