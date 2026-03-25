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Am Dienstagabend musste die Feuerwehr einen Mülltonnenbrand am Medienzentrum der Hochschule löschen.
Am Dienstagabend musste die Feuerwehr einen Mülltonnenbrand am Medienzentrum der Hochschule löschen. Foto: Lilly Leißner
Am Dienstagabend musste die Feuerwehr einen Mülltonnenbrand am Medienzentrum der Hochschule löschen.
Am Dienstagabend musste die Feuerwehr einen Mülltonnenbrand am Medienzentrum der Hochschule löschen. Foto: Lilly Leißner
Mittweida
Was die Feuerwehr an der Hochschule Mittweida suchte
Von Jan Leißner, Lilly Leißner
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Schon wieder ein Einsatz an der Hochschule Mittweida. Eine Mülltonne brannte, die Feuerwehr löschte zügig. Doch es gibt ein bisher ungelöstes Problem.

Das Zentrum für Medien und Soziale Arbeit der Hochschule Mittweida ist am Dienstagabend Ziel eines Einsatzfahrzeuges der städtischen Feuerwehr gewesen. Gegen 17.37 Uhr sind die Wehr alarmiert worden und mit sechs Einsatzkräften ausgerückt. Eine Mülltonne, die neben dem Campuskomplex stand, war in Brand geraten und konnte schnell gelöscht...
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